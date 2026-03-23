Applausi all’arrivo di Elly Schlein al suo arrivo al Pd per conferenza su Referendum – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 23 marzo 2026 Applausi e strette di mano per la segretaria del Pd al suo arrivo in conferenza stampa sulla vittoria al Referendum. La conferenza stampa della segretaria del Pd Elly Schlein dalla sede del Nazareno a Roma dopo i risultati del Referendum sulla giustizia. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev Referendum sulla Giustizia, affluenza alta: oltre il 45% alle 23. Si vota anche domani, il precedente: com’era andata Salvini saluta la vedova di Bossi, scatta la contestazione: «Traditore, è il bacio di Giuda». Lui tira dritto: «Con te tutto è iniziato, mai mulà!» – Il video Giorgia Meloni dimezza lo smart working, Giorgetti no. 🔗 Leggi su Open.online

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"La Costituzione è di tutti e non di una sola parte degli italiani", osserva la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein in conferenza stampa al Nazareno, commentando il risultato del referendum. "Vittoria al di là di ogni aspettativa - aggiunge - possiamo dir x.com