Roma | Gualtieri in 2031-2032 pronto ponte Scafa in 2027 quello a La Storta

A Roma, i lavori per il nuovo ponte sulla Scafa inizieranno nel 2027 e si prevede che siano completati tra il 2031 e il 2032. Nel frattempo, nel 2027 è prevista anche l'apertura del ponte a La Storta, mentre i lavori per quest'ultimo si concluderanno prima, nel 2027.

I lavori per la realizzazione del ponte della Scafa prenderanno avvio nel 2027 e si prevede che si concludano nel periodo compreso tra il 2031 e il 2032. Attualmente, la fase di progettazione è quasi completata e le tempistiche di costruzione sono simili a quelle del ponte dei Congressi. Oggi sono state ufficialmente consegnate le aree al consorzio incaricato di eseguire i lavori. Nei primi mesi del 2027 si prevede che termineranno i cantieri, attualmente in corso, per la realizzazione del ponte di La Storta. Riqualificazione del Ponte Risorgimento. Per quanto riguarda il ponte Risorgimento, i lavori di riqualificazione dovrebbero concludersi in autunno, con una possibile ultimazione già a settembre. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Roma: Gualtieri, in 2031-2032 pronto ponte Scafa, in 2027 quello a La Storta Articoli correlati Roma: Ponte de La Storta chiuso per lavori, tre notti di traffico in tilt tra Boccea e Storta. Deviazioni previste.Ponte de La Storta: Tre Notti di Disagi, Via alla Ricostruzione di un Nodo Cruciale per Roma Roma si prepara a tre notti di forti disagi sulla... Roma: chiusure notturne in zona la Storta-Boccea per lavori nuovo ponteChiusura notturna del ponte tra via Boccea e via della Storta per lavori: ecco le modifiche al traffico. Tutto quello che riguarda Roma Gualtieri in 2031 2032 pronto... Roma: ponte Congressi, in 2027 partono cantieri, terminano in 2031-2032Il ponte dei Congressi di Roma avrà la progettazione conclusa entro l'anno, con lavori che partiranno nel 2027 e termineranno nel 2031-2032. romadailynews.it Roma: Gualtieri, per lavori nuove stazioni della Metro C nessun abbattimento di alberiIl sindaco Roberto Gualtieri rassicura: nessun abbattimento di alberi per la Metro C e previsti nuovi impianti nel quadrante. romadailynews.it