VIDEO | Elezioni il deputato Gallo | A Roma ci guardavano con cautela

Un deputato del Sud ha commentato che a Roma si sono guardati con cautela durante le elezioni. È soddisfatto per il risultato di Federico Basile, che si sta preparando alla riconferma come sindaco. Gallo, unico parlamentare di Sud chiama Nord presente a Roma, si è mostrato molto contento per il successo.

Francesco Gallo è già molto soddisfatto. L'unico parlamentare di Sud chiama Nord a Roma è raggiante per il risultato di Federico Basile che si avvia alla riconferma da primo cittadino. Questa l'analisi del parlamentare. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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