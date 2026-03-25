Schlein | In qualunque momento ci saranno le elezioni politiche noi ci faremo trovare pronti – Il video

In una dichiarazione diffusa online, la segretaria della principale forza di opposizione ha affermato che, in qualsiasi momento si svolgeranno le prossime elezioni politiche, la sua organizzazione sarà pronta. La dichiarazione è stata rilasciata il 25 marzo 2026 e si rivolge ai sostenitori e agli osservatori politici. La leader ha sottolineato la propria posizione di opposizione senza fornire altri dettagli.

(Agenzia Vista) Roma, 25 marzo 2026 "Da segretaria della principale forza di opposizione posso dire che in qualunque momento saranno, ci faremo trovare pronti". Così la segretaria del Pd Elly Schlein alla conferenza stampa nella sede della Stampa Estera a Roma. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev Meloni: «Santanché faccia la stessa scelta di Delmastro e Bartolozzi». Il pressing sulla ministra, ma lei vuole rimanere Silvia Salis boccia le primarie del centrosinistra: «Sono sbagliate, fanno male alla coalizione. Io candidata? Sono la sindaca di Genova» Referendum, le profezie di Italo Bocchino per la vittoria del sì. Poi l’ammissione: «Si sono rivelate sbagliate» – Il video 🔗 Leggi su Open.online

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