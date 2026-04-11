Kamala Harris ci riprova? La tentazione di una nuova corsa alle elezioni del 2028 | Potrei farlo ci sto pensando – Il video

Nelle settimane scorse, una figura di spicco del partito democratico ha espresso in modo diretto l’eventualità di candidarsi alle prossime elezioni presidenziali del 2028, affermando di valutare questa possibilità e di rifletterci sopra. La dichiarazione è arrivata in un momento in cui, a più di due anni e mezzo dal voto, si nota un crescente interesse tra i membri del partito e un aumento di discussioni riguardo alle future candidature.

Mancano più di due anni e mezzo alle prossime elezioni presidenziali americane, ma tra le fila dei democratici comincia a esserci un certo fermento. Tra dazi, guerre sconclusionate e uscite (troppo) sopra le righe, la luna di miele tra Donald Trump e gli elettori americani sembra essere durata ben poco. L’inquilino della Casa Bianca è alle prese da diversi mesi con un indice di gradimento tra i più bassi di sempre. Una notizia decisamente positiva per gli esponenti del partito democratico, che già vedono nelle prossime midterm una chance per riconquistare la maggioranza al Congresso e, nel 2028, anche la presidenza. Tutti i «what if» della sconfitta contro Trump.🔗 Leggi su Open.online Kamala Harris di nuovo candidata alle elezioni presidenziali Usa del 2028, "Ci sto pensando"L’ex vicepresidente degli Usa Kamala Harris ha aperto alla possibilità di correre per la presidenza per i Democratici anche nel 2028, dopo la... Leggi anche: «Il ritiro dalla Nato? Ci sto pensando seriamente, i Paesi alleati per noi non ci sono mai stati»: l'ultima mossa di Trump