Al referendum una batosta tutta politica | a Meloni non basterà far finta di niente

Cosa accadrà dopo la vittoria del No al referendum? Giorgia Meloni non può far finta di nulla, non può continuare serenamente a governare senza prendere atto del fallimento dell'unica vera riforma impostata in quattro anno, per di più raccontando un Paese che non c'è e difendendo una classe politica inadeguata. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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