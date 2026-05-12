Carlo Calenda | Meloni è una ' maschia selvaggia' Di là sono tutte moscissime Poi parla della moglie | È cattivissima mi manda a dormire in hotel

Carlo Calenda, leader di Azione, è stato ospite di Maschio Selvaggio, il programma di Rai Radio2 condotto da Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini il 9 maggio. Il senatore ha parlato di politica, ma anche di vita privata rivelando aspetti non noti del suo matrimonio con la moglie Violante.🔗 Leggi su Today.it

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