VIDEO | Carlo Calenda | Michetti? Mai incontrato uno così impreparato

Notizia in breve

Durante un'intervista al podcast “RomaToday Incontra”, Carlo Calenda ha commentato la sua campagna elettorale per il Comune di Roma, terminata prima del secondo turno. Ha affermato di non aver mai incontrato un candidato come Micheletti, definendolo impreparato. La sua campagna si è conclusa prima di arrivare al ballottaggio, senza ulteriori dettagli sui motivi di questa decisione.