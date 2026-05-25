VIDEO | Carlo Calenda | Michetti? Mai incontrato uno così impreparato
Durante un'intervista al podcast “RomaToday Incontra”, Carlo Calenda ha commentato la sua campagna elettorale per il Comune di Roma, terminata prima del secondo turno. Ha affermato di non aver mai incontrato un candidato come Micheletti, definendolo impreparato. La sua campagna si è conclusa prima di arrivare al ballottaggio, senza ulteriori dettagli sui motivi di questa decisione.
Nell'intervista al podcast “RomaToday Incontra”, Carlo Calenda ricorda della sua corsa al Campidoglio finita un attimo prima del ballottaggio. Contro Gualtieri, infatti, andò Enrico Michetti candidato del centrodestra. Il parere del leader di Azione non è dei più lusinghieri. Ecco cosa ha detto. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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