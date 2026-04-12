Durante un viaggio notturno, l’autore si imbatte in uno scompartimento con due uomini, uno giovane recluta e un altro che si presenta come un professore silenzioso. Entrambi erano già a bordo quando il treno partì. La scena viene descritta in una novella che riprende uno stile simile a quello di Ilf e Petrov, senza ulteriori dettagli sulla loro identità o sul motivo del viaggio.

Da una novella apocrifa di Ilf e Petrov. Ero salito sul treno di notte. Nel mio scompartimento dormivano già due uomini. A mezzogiorno fui svegliato da quello della cuccetta superiore, una recluta in giubba militare, il colletto aperto. “In piedi, compagno!” disse con allegria. “Siamo quasi a Lozovaja. E’ ora di pranzo e il buffet della stazione è buono: zuppa, salsicce, aringhe. E vodka! Ce lo facciamo un goccetto? ” Si voltò verso il terzo passeggero, che rientrava dalla toilette fresco di rasatura, profumato, con ancora qualche goccia d’acqua tra i capelli. “E tu, professore? Sei dei nostri?” L’uomo sorrise appena: “Cosa ti fa pensare che io sia un professore?” “Si vede.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Una recluta e un silenzioso professore: non ho mai incontrato due uomini così diversi”

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