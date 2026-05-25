VIDEO | Carlo Calenda | L' Africano è il mio quartiere del cuore Vivo in centro ma fosse per me andrei via

Carlo Calenda ha dichiarato che l'Africano rappresenta il suo quartiere del cuore. Attualmente risiede in centro, vicino a piazza Barberini, ma ha trascorso l'infanzia e l'adolescenza tra Villa Chigi e Villa Ada, frequentando scuole montessoriane di via di Santa Maria Goretti. Nonostante viva in una zona centrale, ha espresso il desiderio di trasferirsi altrove.

Carlo Calenda vive in centro, vicino piazza Barberini, ma ha trascorso la sua giovenù all'Africano, tra Villa Chigi e Villa Ada, frequentando le scuole montessoriane di via di Santa Maria Goretti. Al podcast “RomaToday Incontra” ricorda quegli anni ed esprime un desiderio: “Andrei via dal centro. 🔗 Leggi su Romatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: VIDEO | Carlo Calenda: "Il centro di Roma è un porcaio"

La produttrice Valentina Merli: "Vivo a Parigi, vinco a Los Angeles. Ma il mio cuore è straitaliano"Nella notte degli Oscar, in diretta dal Dolby Theatre di Hollywood, la produttrice Valentina Merli ha dichiarato di vivere a Parigi, di vincere a Los...

Temi più discussi: Guerra, crisi energetica e immigrazione: l'intervista a Carlo Calenda; Travaglio sul Nove: Sono anni che Calenda s'offre, con l'apostrofo. Se fosse sicuro della sua leadership non chiederebbe conferme alla Meloni; Caso Modena, Calenda contro Vannacci: Gran paraculo, vuole far capire che è razzista senza dirlo; Carlo Calenda a Cuneo il 4 giugno per parlare di Europa e futuro.

Carlo Calenda a Salerno per la presentazione del libro Difendere la libertà. L’ora dell’EuropaLibri: Giovedì 21 maggio 2026, alle ore 17:00, presso il Salone Moka di Salerno (Corso Vittorio Emanuele 108), si terrà la presentazione del nu ... cilentonotizie.it

Perché uno dovrebbe votare lei se non governerà mai?. Sono l’unico europeista. Eeeeh…. Botta e risposta Gruber-CalendaIl contenuto della bozza d'intesa anticipato da Axios: cessate il fuoco anche in Libano, bonifica dello Stretto delle mine da parte dell'Iran e gli Usa che rimuovono il blocco dei porti iraniani. Il ... ilfattoquotidiano.it