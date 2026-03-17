Nella notte degli Oscar, in diretta dal Dolby Theatre di Hollywood, la produttrice Valentina Merli ha dichiarato di vivere a Parigi, di vincere a Los Angeles, ma di sentire il cuore tutto italiano. Merli ha partecipato alla cerimonia come rappresentante italiana, portando il suo contributo nel mondo del cinema internazionale. La sua presenza ha attirato l'attenzione sui legami tra le diverse città e il suo impegno nel settore.

Nella notte degli Oscar, in diretta dal Dolby Theatre di Hollywood, la produttrice Valentina Merli ha brillato di una luce unica: perché ha conquistato la statuetta per il corto Two People Exchanging Saliva dei registi Alexandre Singh e Natalie Musteata e perché è arrivata come unica italiana candidata con un film. Per di più in un’edizione – la 98ª – poco americano-centrica, che ha lasciato molto spazio agli "stranieri" nelle cinquine, come ha osservato Gian Luca Farinelli, direttore della Cineteca di Bologna, la città di Merli, definendo il corto in live action che si è aggiudicato il premio ex aequo con The Singers di Sam Davis "un piccolo film perfetto, un capolavoro realizzato con poco". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La produttrice Valentina Merli: "Vivo a Parigi, vinco a Los Angeles. Ma il mio cuore è straitaliano"

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