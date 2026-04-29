VIDEO | Carlo Calenda incorona Silvia Salis Se sarà la leader siamo pronti a dialogo

Durante un evento a Genova, il leader di un partito politico ha dichiarato che, qualora la sindaca locale diventasse leader del centrodestra, sarebbero disponibili a un confronto con la coalizione progressista. La sindaca di Genova è stata presentata come una figura capace, e l’interesse per un possibile dialogo tra le parti è stato espresso pubblicamente. La discussione si è svolta in un contesto di presentazione di un libro sulla libertà.

Genova torna al centro del dibattito nazionale sul futuro del centrosinistra. A margine della presentazione del libro Difendere la libertà, il leader di Carlo Calenda apre a un possibile confronto con la coalizione progressista indicando nella sindaca di Genova Silvia Salis una figura capace di.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Calenda: "Se Silvia Salis sarà leader centrosinistra potremo aprire un dialogo"«Penso che se il centrosinistra, invece di parlare di primarie, scegliesse una persona che mette insieme la capacità di mediazione, la determinazione... Centrosinistra, Calenda: “Se scegliesse leader come Salis, possibile dialogo”Il leader di Azione apre al campo largo, ma solo se la coalizione fosse guidata da un leader simile alla sindaca di Genova “Se il centrosinistra,... Contenuti utili per approfondire Calenda provoca Prodi sulla coalizione di centrosinistra, la risposta del professore spiazza tuttiAlla presentazione a Bologna del libro di Carlo Calenda Difendere la libertà, ospite d'onore è stato l'ex premier Romano Prodi . Inevitabile parlare di politica italiana e internazionale, di coalizi ... msn.com Calenda contestato all'Università Ca' Foscari: in un video il gesto della P38 Calenda contestato all’Università Ca’ Foscari: in un video il gesto della P38Roma, 24 apr. (Adnkronos) - Il magnifico rettore dell’Università degli Studi Link, Carlo Alberto Giusti, ha portato a termine una missione strategica negli Stati Uniti in occasione della presentazione ... ilfattoquotidiano.it