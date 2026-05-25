VIDEO | Carlo Calenda | I miei vicini tutti affitti brevi Perché non si fa niente sui dehors?

Durante un'intervista, un politico ha osservato che i vicini utilizzano principalmente affitti brevi e ha chiesto perché non si intervenga sui dehors. Ha anche commentato sulla perdita di identità dei quartieri più afflitti da affitti temporanei e turismo di massa. La discussione si è concentrata su queste questioni senza approfondire altre cause o soluzioni.

Carlo Calenda a “RomaToday Incontra” si sofferma sulla perdita d'identità dei quartieri più colpiti da affitti brevi e “overtourism”. Lo fa partendo da Prati, per poi arrivare a una valutazione sulle zone che interessano i grandi flussi turistici. Riprese e montaggio di Maria Vera Genchi“Prati è. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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