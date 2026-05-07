Modello 730 2026 come si dichiarano gli affitti brevi e quali tasse si pagano

Da quifinanza.it 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi due anni, le norme italiane relative agli affitti brevi sono cambiate profondamente. Con l’arrivo del modello 7302026, si sono definite nuove modalità per dichiarare i redditi provenienti da questa attività. Le tasse applicate e le modalità di compilazione sono state chiarite, rendendo più complesse le procedure fiscali per chi affitta case o stanze in modo temporaneo. Le novità riguardano sia i soggetti coinvolti sia le modalità di pagamento delle imposte.

Il panorama degli affitti brevi in Italia ha subito una trasformazione radicale nel corso degli ultimi 24 mesi. Se fino a poco tempo fa la gestione delle pratiche fiscali era considerata una procedura lineare, oggi il contribuente si trova a dover navigare tra codici identificativi nazionali (Cin) e obblighi di rendicontazione sempre più stringenti. Con l’integrazione delle nuove banche dati nazionali e l’irrigidimento delle aliquote sostitutive, dichiarare correttamente nel Modello 7302026  i redditi da locazione turistica non è più solo un obbligo, ma una necessità per evitare accertamenti automatizzati sempre più precisi. Affitti brevi 2026, le novità più importanti.🔗 Leggi su Quifinanza.it

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