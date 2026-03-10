Estati da mille euro a settimana | chi alimenta il boom degli affitti brevi e perché la legge regionale non lo argina

Negli ultimi anni, gli affitti brevi sono cresciuti rapidamente, con tariffe che arrivano a mille euro a settimana. Chi gestisce queste locazioni spesso sfrutta piattaforme digitali per attirare clienti, mentre le leggi regionali non sono riuscite a limitare questa pratica. Un tempo Airbnb rappresentava un modo informale di affittare spazi, ma ora si tratta di un settore in espansione che coinvolge molte persone e strutture.

Prezzi che in pochi mesi possono triplicare, annunci al limite degli standard abitativi. Abbiamo messo a confronto report istituzionali con decine di inserzioni pubblicate sulle principali piattaforme di affitti brevi a Rimini per capire cosa rende possibile tutto questo.

Affitti brevi in Emilia-Romagna, perché il Governo vuole bloccare la legge regionale

La legge regionale sugli affitti brevi sembra sempre più vicina

