VIDEO | Carlo Calenda e le correnti del Pd | A Roma non si fa nulla se non passa da Mancini

Un video mostra il senatore di Azione, Carlo Calenda, mentre commenta le dinamiche interne del Pd a Roma. Rispondendo a una domanda del direttore, ha affermato che a Roma non si fa nulla senza il coinvolgimento di una figura chiamata Mancini. Le sue parole sono state pronunciate in modo diretto, senza ulteriori dettagli sui contesti o sulle implicazioni delle sue affermazioni.

Caro Calenda, senatore e leader di Azione, risponde alla domanda del direttore Matteo Scarlino sulle correnti del Pd Roma. Già nel 2021 l'ex ministro ed eurodeputato, in campagna elettorale, aveva tirato in ballo la questione come freno per le capacità future di Gualtieri di governare con. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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