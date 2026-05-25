VIDEO | Carlo Calenda e il suo nuovo libro | Europa necessaria | Usa Russia e Cina vogliono distruggerla

Calenda ha presentato il suo nuovo libro durante un podcast, affermando che Stati Uniti, Russia e Cina cercano di indebolire l’Unione Europea. Ha spiegato l’importanza di rafforzare l’unità europea, anche ai cittadini di comuni italiani come Roma. La discussione si è concentrata sull’obiettivo di rendere l’Europa più solida sotto vari aspetti.

Come si spiega ai cittadini di un qualsiasi comune italiano, Roma inclusa, quant'è importante costruire una Unione Europea forte da ogni punto di vista? Carlo Calenda risponde a questa domanda nel podcast “RomaToday Incontra”, parlando del suo ultimo libro.Riprese e montaggio di Maria Vera. 🔗 Leggi su Romatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

17 APRILE 2026 LECCE CARLO CALENDA PRESENTA IL SUO NUOVO LIBRO

Notizie e thread social correlati

Vertice Trump-Xi, l’analista russo Maslov: “USA, Russia e Cina vogliono relegare l’Europa al ruolo di spettatore”Un analista russo ha commentato un recente vertice tra il presidente degli Stati Uniti e il leader cinese, affermando che le due potenze si sono...

Leggi anche: “Difendere la libertà”: Carlo Calenda presenta il suo libro a Palazzo Moroni

Temi più discussi: Guerra, crisi energetica e immigrazione: l'intervista a Carlo Calenda; Travaglio sul Nove: Sono anni che Calenda s'offre, con l'apostrofo. Se fosse sicuro della sua leadership non chiederebbe conferme alla Meloni; Caso Modena, Calenda contro Vannacci: Gran paraculo, vuole far capire che è razzista senza dirlo; Governo, Calenda da Meloni prima nega poi ammette: Ho portato nostre proposte.

Calenda: Meloni è una politica pura, farà ciò che le porta votiLo ha detto il segretario di Azione, Carlo Calenda, intervenendo al Festival dell’economia di Trento. Tutti gli aggiornamenti dal Festival ... stream24.ilsole24ore.com

Carlo Calenda contestato all'università Ca' Foscari, ma viene scambiato per Matteo Renzi VIDEOVENEZIA - Siamo qui per contestare il signor... Renzi. È così che è partita la contestazione nelle aule dell'Università Ca' Foscari di Venezia, dove si è svolto un incontro organizzato con Carlo ... ilgazzettino.it