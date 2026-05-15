Un analista russo ha commentato un recente vertice tra il presidente degli Stati Uniti e il leader cinese, affermando che le due potenze si sono accordate con la Russia per indirizzare l’Europa verso un ruolo di semplice osservatore. In un’intervista, il sinologo del Cremlino ha spiegato che Stati Uniti, Cina e Russia collaborano su progetti nel settore energetico, lasciando il continente europeo in una posizione periferica. La discussione si focalizza sulle dinamiche di potere tra queste nazioni e le implicazioni per l’Europa.

Intervista al sinologo del Cremlino Alexey Maslov: "Stati Uniti, Cina e Russia insieme su progetti energetici, Europa all’angolo". Ma le uniche potenze globali "sono USA e Cina". Per Mosca, "influenza solo regionale". E dopo la guerra in Iran, "partnership sempre più stretta con Pechino". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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