Difendere la libertà | Carlo Calenda presenta il suo libro a Palazzo Moroni
Sabato 23 maggio alle ore 18, Palazzo Moroni ospiterà la presentazione di Difendere la libertà. L'ora dell'Europa, l'ultimo saggio di Carlo Calenda, segretario nazionale di Azione e senatore della Repubblica. All'evento il giornalista e conduttore Giuseppe Cruciani dialogherà con l'autore. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Carlo Calenda presenta il suo libro: Okay a missione ad Hormuz senza Onu con cessate il fuoco
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