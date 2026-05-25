VIDEO| Basile verso il successo al primo turno ottimismo di Lombardo | Puntiamo ad avere venti consiglieri

Notizia in breve

Federico Basile è vicino alla riconferma dopo il primo turno delle elezioni. Secondo i dati ufficiosi, il candidato ha ottenuto un ampio consenso. Pippo Lombardo, deputato regionale, ha dichiarato che l’obiettivo è di ottenere almeno venti consiglieri. La certezza del risultato arriverà nelle prossime ore, ma l’orientamento sembra ormai consolidato. Nessun dettaglio sui numeri ufficiali o sui risultati definitivi, che saranno comunicati a breve.