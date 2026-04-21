A Messina, le ultime proiezioni elettorali indicano una vittoria di Federico Basile al primo turno con oltre il 50% dei voti. Secondo un sondaggio Swg commissionato da Sud Chiama Nord, il candidato ottiene un risultato superiore alla metà dei consensi, garantendogli un successo immediato alle urne. I dati sono stati diffusi prima dello scrutinio ufficiale delle elezioni amministrative.

Le proiezioni elettorali per la giunta di Messina delineano una vittoria netta al primo turno per Federico Basile, che secondo un sondaggio Swg commissionato da Sud Chiama Nord supererebbe il 50% dei consensi. Il dato emerge dall’analisi di un campione di mille elettori messinesi coinvolti in interviste telefoniche, delineando un quadro dove il candidato del centrodestra distanzia nettamente i suoi sfidanti. Il competitivo vede Marcello Scurria, sostenuto dalla coalizione composta da Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e MPA Grande Sicilia, attestarsi in una fascia compresa tra il 23% e il 27%. La candidata del centrosinistra, Antonella Russo, che raccoglie l’appoggio di Pd, M5S e Controcorrente, si posizionerebbe poco più in basso, con una percentuale stimata tra il 19% e il 23%.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Messina, Basile vola oltre il 50%: stravince al primo turno

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