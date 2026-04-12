Elezioni il sondaggio che vede Basile vincente al primo turno | per il centrodestra Non è reale come alle Europee

Un nuovo sondaggio indica Federico Nasile in testa al primo turno delle prossime elezioni, con un ampio margine di vantaggio. La rilevazione ha suscitato reazioni nel centrodestra, che ha contestato i risultati, sostenendo che non rispecchiano le performance ottenute alle ultime elezioni europee. La discussione si concentra sulla validità dei dati e sulla differenza tra le due consultazioni elettorali. Nel frattempo, si intensificano le tensioni tra le diverse aree politiche coinvolte.