Elezioni il sondaggio che vede Basile vincente al primo turno | per il centrodestra Non è reale come alle Europee
Un nuovo sondaggio indica Federico Nasile in testa al primo turno delle prossime elezioni, con un ampio margine di vantaggio. La rilevazione ha suscitato reazioni nel centrodestra, che ha contestato i risultati, sostenendo che non rispecchiano le performance ottenute alle ultime elezioni europee. La discussione si concentra sulla validità dei dati e sulla differenza tra le due consultazioni elettorali. Nel frattempo, si intensificano le tensioni tra le diverse aree politiche coinvolte.
E' sul sondaggio che vedrebbe in testa con un ampio margine Federico Nasile l'ultima polemica tra il centrodestra e Sud chiama Nord. Secondo Lab21 Basile vincerebbe al primo turno come nel 2022 superando il 50% e staccando di netto tutti gli altri, a cominciare da Scurria secondo con a pochissima.🔗 Leggi su Messinatoday.it
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