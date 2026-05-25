Viaggio nel cimitero di Brescia dove riposano eroi statisti artisti e visionari

Da bresciatoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un cimitero a Brescia, delimitato da un perimetro bianco lungo via Milano, ospita eroi, statisti, artisti e visionari. All’interno, un’ampia area di verde e silenzio si estende, creando un ambiente di pace lontano dal traffico cittadino. La struttura si sviluppa su un vasto spazio, con tombe e monumenti disposti lungo vialetti che si snodano tra alberi e cespugli. La zona è aperta al pubblico, che visita le sepolture di figure storiche e di persone comuni.

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Fuori è un lungo perimetro bianco che corre lungo via Milano; varcata la soglia, una grande oasi di verde e silenzio, una città nella città dei vivi. Il Cimitero Monumentale Vantiniano sorge nel cuore di Brescia da ben due secoli: tanto tempo da essere divenuto parte del paesaggio urbano. Accade. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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