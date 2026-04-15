Verona un viaggio tra storia e memorie nel Cimitero Monumentale

Sabato 30 maggio 2026 alle 10.30, si svolgerà un percorso di memoria presso il Cimitero monumentale di Verona. I partecipanti si riuniranno sulla scalinata del cimitero e visiteranno diverse aree del sito. La visita durerà circa due ore e sarà guidata da un esperto che illustrerà alcune delle opere e delle memorie conservate nel luogo.

Sabato 30 maggio 2026, alle ore 10.30, i partecipanti si ritroveranno presso la scalinata del Cimitero monumentale di Verona per un percorso di memoria che durerà circa due ore. L’iniziativa, pensata in vista della celebrazione della Festa della, permetterà di esplorare le sepolture di civili e militari che hanno attraversato i conflitti avvenuti dal periodo asburgico fino ai giorni più recenti. L’ingresso è previsto con una quota di 15 euro per persona, mentre l’accesso risulta gratuito per i minorenni. La passeggiata, documentata fotograficamente da Christina Zuegg, proseguirà anche in caso di maltempo ed è accessibile a tutti, nonostante la presenza di alcuni gradini e del tipico terreno ghiaioso.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Verona, un viaggio tra storia e memorie nel Cimitero Monumentale Notizie correlate Cimitero monumentale: memorie femminiliTaratatà, le pagelle: Sangiorgi distrugge Annalisa con lo yodel (2), D'Alessio sciopera? (5), le serenate di Amoroso alla sua Penelope (8) «Il... Visita al Cimitero monumentale di Verona«Anticipo la Festa della Repubblica proponendo una passeggiata nel Cimitero monumentale di Verona per visitare alcune delle tante tombe di militari e... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Dive Silenziose: i tour teatrali tornano al Cimitero Monumentale; Cosa fare a Cagliari nel weekend 4-5 aprile 2026 (e tutti gli eventi di Pasquetta). Visita al Cimitero monumentale di Verona«Anticipo la Festa della Repubblica proponendo una passeggiata nel Cimitero monumentale di Verona per visitare alcune delle tante tombe di militari e civili che sono deceduti a causa delle tante guerr ... veronasera.it Verona, la commemorazione dei caduti di guerraRicorda i militari caduti nelle guerre la cerimonia al Cimitero Monumentale di Verona. Una distesa di croci a perdita d’occhio sull’erba fa memoria delle vittime della Seconda Guerra Mondiale. Il ... rainews.it Cimitero Monumentale di Staglieno. - facebook.com facebook Il tram 14 è sostituito da bus tra cimitero Monumentale e cimitero Maggiore. Aggiornamenti in tempo reale sull’app. x.com