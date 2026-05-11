Anime in marmo | viaggio segreto nel Cimitero di Staglieno dell' Ottocento

Nel Cimitero di Staglieno dell'Ottocento si trovano numerosi monumenti in marmo che celano simboli, epigrafi e storie poco conosciute. Questi dettagli, spesso sfuggiti a un'occhiata distratta, raccontano storie di vite passate e rappresentano elementi artistici e commemorativi. La visita a questi monumenti permette di scoprire un patrimonio di dettagli nascosti che arricchiscono la conoscenza del luogo e delle sue raffigurazioni.

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