Anime in marmo | viaggio segreto nel Cimitero di Staglieno dell' Ottocento
Nel Cimitero di Staglieno dell'Ottocento si trovano numerosi monumenti in marmo che celano simboli, epigrafi e storie poco conosciute. Questi dettagli, spesso sfuggiti a un'occhiata distratta, raccontano storie di vite passate e rappresentano elementi artistici e commemorativi. La visita a questi monumenti permette di scoprire un patrimonio di dettagli nascosti che arricchiscono la conoscenza del luogo e delle sue raffigurazioni.
Sveleremo simboli nascosti, epigrafi misteriose e storie dimenticate: dettagli che sfuggono a uno sguardo frettoloso, ma che rivelano un mondo ricco di significati e poesia. Un itinerario nel cuore del Cimitero Monumentale di Staglieno, tra i capolavori dell’arte funeraria ottocentesca.Tra statue.🔗 Leggi su Genovatoday.it
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