In auto con tre chili di hashish e marijuana 19enne milanese arrestata dalla polizia

Una giovane di 19 anni di Milano è stata fermata dalla Polizia di Stato con 2,7 chili di marijuana e hashish nascosti sia nell’abitazione che nel bagagliaio della sua auto. L’arresto è avvenuto durante un controllo di routine, quando gli agenti hanno rinvenuto la sostanza stupefacente. La giovane è stata portata in commissariato e messa a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Aperto il portabagagli, i poliziotti hanno recuperato una sacca sportiva con all’interno 1,1 chili di marijuana e due panetti di hashish del peso di 210 grammi La Polizia di Stato ha arrestato una 19enne, originaria di Milano, trovata con 2,7 chili di marijuana, nascosti in casa e nel portabagagli della sua auto. La ragazza, che era alla guida della sua auto, è stata fermata dai poliziotti della squadra volanti in un tratto di via IV Novembre, nel quartiere Nesima. Non appena ha intravisto il lampeggiante della pattuglia impegnata in un posto di controllo, la giovane ha tentato frettolosamente di invertire la sua rotta, provando a tornare indietro, in modo da eludere il controllo. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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