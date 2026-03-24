Rieti | viaggiava sulla A1 a bordo del suo taxi con 10 chili di hashish arrestato

Un uomo è stato fermato nei giorni scorsi sull’autostrada A1 mentre viaggiava a bordo del suo taxi. Durante un controllo, le forze dell’ordine hanno trovato nascosti nel veicolo circa dieci chili di hashish. L’uomo è stato immediatamente arrestato. L’episodio si è verificato in un tratto dell’autostrada dove sono in corso controlli di routine.

Un uomo è stato arrestato nei giorni scorsi mentre viaggiava sull’autostrada A1 a bordo del suo taxi, all’interno del quale erano occultati circa dieci chili di hashish. L’operazione è stata condotta dagli agenti della polizia stradale, che avevano notato il taxi in sosta all’interno dell’area di servizio Flaminia Ovest, lungo l’autostrada Milano-Napoli. La presenza del veicolo con a bordo solo il conducente ha suscitato la curiosità dei poliziotti, che hanno quindi deciso di effettuare un controllo approfondito. Controllo e scoperta della sostanza stupefacente. Durante gli accertamenti, l’uomo ha mostrato segni di nervosismo e ha fornito risposte evasive riguardo al motivo della sua presenza in autostrada, comportamento che ha insospettito gli agenti. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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