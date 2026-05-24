Agricoltura dalla regione Lazio 17 milioni per mettere in sicurezza le strade rurali

La regione Lazio ha stanziato oltre 17 milioni di euro per mettere in sicurezza le strade rurali. I fondi saranno utilizzati per migliorare l’accessibilità e i collegamenti tra aree agricole e produttive. L’obiettivo è rafforzare la viabilità rurale e ridurre i rischi di incidenti nelle zone agricole. I lavori riguarderanno interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle strade esistenti, senza specificare le località interessate.

Migliorano accessibilità, sicurezza e collegamenti tra aree agricole e produttive nel Lazio. La regione ha rafforzato il piano della viabilità rurale con l’immissione di oltre 17 milioni di euro.Come sono suddivise le risorsePer la manutenzione ordinaria è stato previsto un primo stanziamento di. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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