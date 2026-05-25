Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-05-2026 ore 20 | 25

Alle 20:25 del 25 maggio 2026, un aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio è stato diffuso tramite il servizio Astral infomobilità. L'informazione riguarda lo stato del traffico e eventuali disagi lungo le principali vie della regione, fornendo indicazioni utili ai cittadini per gli spostamenti serali. Non sono stati segnalati incidenti o blocchi significativi al momento.

Astral infomobilità trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul grande raccordo anulare con la tratti per traffico intenso tra Romania in carreggiata esterna al momento l'incidente interessa nel tratto compreso tra le uscite Appia e Romanina sul tratto Urbano si rallenta altezza Portonaccio direzione tangenziale sta sulla statale Pontina per incidente tra casalazzara ed Aprilia direzione Latina in via Appia sempre per incidente traffico rallentato tra via dell'aeroscalo e via di Ciampino direzione Grande Raccordo Anulare in via Casilina traffico rallentato Concorde tra Borghesiana finocchio nelle due. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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