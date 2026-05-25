Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-05-2026 ore 19 | 10

Alle 19:10 del 25 maggio 2026, il servizio Astral infomobilità ha comunicato aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio. Nessuna informazione aggiuntiva è stata fornita sui dettagli specifici delle condizioni del traffico o eventuali incidenti. La comunicazione è stata trasmessa attraverso il canale ufficiale di Astral infomobilità, che si occupa di fornire aggiornamenti in tempo reale sulla situazione delle strade nella regione.

Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul grande raccordo anulare coda tratti per traffico intenso tra in carreggiata esterna mentre in carreggiata interna si sta in coda tra le uscite Nomentana a Roma Teramo sul tratto Urbano si rallenta altezza Portonaccio direzione tangenziale est e mentre in senso contrario traffico rallentato tra lo svincolo per Tor Cervara edile Grande Raccordo con difficoltà di immissione in carreggiata interna percorrendo la Roma Fiumicino si rallenta tra Colombo e Magliana direzione Fiumicino in via Casilina traffico rallentato Concordia Borghesiana. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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