Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-05-2026 ore 10 | 25

Alle 10:25 del 19 maggio 2026, il servizio di Astral Infomobilità ha diffuso aggiornamenti sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio. La comunicazione riguarda le condizioni attuali delle strade e possibili disagi, fornendo informazioni utili agli automobilisti e ai pendolari. L'aggiornamento è stato pubblicato dalla redazione di Astral Infomobilità, ente responsabile della gestione e della diffusione delle notizie sulla mobilità locale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio abbiamo con il raccordo anulare con cose in carreggiata esterna terapia del caso via della Magliana a causa di un incidente vieni terra invece auto in coda tra Casilina e a Piazza Volta per traffico per l'autostrada e Si segnala un incidente anche sulla Roma Napoli tra Anagni e Colleferro in direzione di Roma al momento non ci sono code Ma si raccomanda Comunque la massima attenzione tutta la turbina della 24 code per traffico tra Viale Togliatti la tangenziale est in quest'ultimo direzione in entrata verso Roma con te sulla via Flaminia 3. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-05-2026 ore 10:25 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026 Sullo stesso argomento Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-05-2026 ore 19:25Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul grande raccordo anulare con la tratti per... Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-05-2026 ore 19:10Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità servizio della regione Lazio sulla A24 roma-teramo a causa di un... #Roma #StadioOlimpico #Derby #17maggio ore 12:00 #Roma #Lazio #SerieA modifiche alla viabilità zona #ForoItalico tinyurl.com/5eypz7fu @WazeLazio #viabiliLAZ x.com Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-05-2026 ore 17:25Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura segnala un incidente ... romadailynews.it Roma-Lazio si gioca lunedì sera: Olimpico blindato, domani il vertice sicurezzaRoma-Lazio si gioca lunedì sera: vertice sicurezza per Olimpico, Foro Italico, tifosi, controlli e viabilità nella Capitale ... romait.it