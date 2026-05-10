Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-05-2026 ore 19 | 25

Alle ore 19:25 del 10 maggio 2026, la viabilità nella zona di Roma e del Lazio presenta alcune variazioni segnalate da Astral Infomobilità, il servizio regionale dedicato alle informazioni sul traffico. La rete stradale mostra alcune criticità e possibili rallentamenti in diverse arterie principali, mentre altre vie risultano più scorrevoli. Gli automobilisti sono invitati a consultare gli aggiornamenti per pianificare al meglio gli spostamenti.

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