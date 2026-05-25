Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-05-2026 ore 18 | 10

Alle 18:10 del 25 maggio 2026, la viabilità a Roma e nel Lazio è stata aggiornata da Astral Infomobilità, il servizio regionale dedicato alle informazioni sul traffico. Non sono stati segnalati incidenti o chiusure significative. La situazione del traffico appare regolare nelle principali arterie della città e nelle strade di collegamento regionali. Le autorità monitorano costantemente le condizioni per fornire aggiornamenti tempestivi ai cittadini.

Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul grande raccordo anulare con la tratti per traffico intenso Roma Fiumicino e Romanina in carreggiata esterna rimanendo nel Terna si rallenta tra le uscite Prenestina Tiburtina mentre in carreggiata interna si sta in coda per l'intenso traffico tra Katia e Salaria più avanti tra le uscite Nomentana Roma Teramo sul tratto Urbano si rallenta altezza Portonaccio direzione tangenziale est percorrendo la Roma Fiumicino rallentamenti e code tra via Isacco Newton nella Colombo nei due sensi di marcia per incidente code sulla statale Pontina tra sud... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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