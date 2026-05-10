Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-05-2026 ore 18 | 25
Alle ore 18:25 del 10 maggio 2026, il servizio di Astral infomobilità fornisce aggiornamenti sulla viabilità nella città di Roma e nella regione Lazio. La piattaforma si occupa di trasmettere informazioni relative alle condizioni del traffico, eventuali incidenti e lavori in corso che influiscono sugli spostamenti degli automobilisti. Gli utenti possono consultare i dati in tempo reale attraverso vari canali ufficiali dell'ente regionale.
Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul grande raccordo anulare coda tratti per traffico intenso Laurentina e Romanina in carreggiata esterna mentre in carreggiata interna si rallenta tra le uscite case a via Salaria sulla a91 Roma Fiumicino si rallenta altezza grande raccordo anulare direzione Roma percorrendo la Statale Appia si rallenta altezza via di Ciampino direzione Grande Raccordo Anulare Rimanendo in via Appia rallentamenti in prossimità dei centri abitati di Velletri Genzano ed Albano nei due sensi di marcia ti rallenta sulla statale Pontina tra pratiche via di....🔗 Leggi su Romadailynews.it
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