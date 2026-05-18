Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-05-2026 ore 10 | 25

Alle ore 10:25 di oggi, il servizio Astral Infomobilità ha aggiornato lo stato della viabilità nella zona di Roma e del Lazio. La piattaforma fornisce informazioni in tempo reale sui principali snodi stradali e su eventuali disagi o chiusure che potrebbero interessare gli automobilisti. L'aggiornamento si inserisce in un quadro di continui monitoraggi volti a garantire un flusso più regolare del traffico nella regione.

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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