Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-05-2026 ore 17 | 25
Alle 17:25 del 25 maggio 2026, il servizio Astral infomobilità ha segnalato aggiornamenti sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio. La comunicazione fornisce informazioni sul traffico e eventuali disagi, come incidenti o lavori in corso, senza dettagli specifici. Il servizio è promosso dalla regione Lazio e mira a informare gli automobilisti sulle condizioni stradali in tempo reale.
Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio percorrendo l'autostrada A1 tratta Roma Firenze per consentire le operazioni di spegnimento di un veicolo in fiamme Ed il ripristino della sede stradale Attiva interdizione al transito veicolare altezza svincolo Orte direzione Firenze prestare attenzione sul grande raccordo anulare coda per traffico intenso tra Colombo e Roma Teramo in carreggiata esterna mentre in carreggiata interna traffico rallentato con code tra Aurelia e Selva Candida Nomentana Roma Terme più avanti tra le uscite Romanina ed abbia sul tratto Urbano tra via Fiorentini e... 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026
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ROMA - La Regione Lazio rafforza il piano per la viabilità rurale con oltre 17 milioni di euro destinati alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade vicinali soggette a pubblico transito. Gli interventi, attuati da Arsial, puntano a migliorare sicurezza, ac facebook
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