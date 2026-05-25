Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-05-2026 ore 16 | 25

Notizia in breve

Alle 16:25 del 25 maggio 2026, sono stati segnalati rallentamenti sulla viabilità a Roma e nella regione Lazio. L’informazione è fornita da Astral infomobilità, servizio della regione Lazio. Non sono stati comunicati incidenti o chiusure. Si consiglia di monitorare gli aggiornamenti per eventuali variazioni nel traffico.