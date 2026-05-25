Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-05-2026 ore 16 | 25
Alle 16:25 del 25 maggio 2026, sono stati segnalati rallentamenti sulla viabilità a Roma e nella regione Lazio. L’informazione è fornita da Astral infomobilità, servizio della regione Lazio. Non sono stati comunicati incidenti o chiusure. Si consiglia di monitorare gli aggiornamenti per eventuali variazioni nel traffico.
Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio percorrendo l'autostrada A1 tratta Roma Firenze per consentire le operazioni di spegnimento di un veicolo in fiamme Ed il ripristino della sede stradale Attiva interdizione al transito veicolare tra Orte e Attigliano direzione Firenze al momento code di 5 km in aumento Grande Raccordo Anulare Coda a tratti per traffico intenso tra Colombo e doppia in carreggiata esterna mentre in carreggiata interna un incidente rallenta il traffico tra Boccea e Selva Candida rimanendo l'interna si rallenta Fracassi Avis avanti tra le uscite al momentanee. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026
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