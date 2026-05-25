Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-05-2026 ore 13 | 25
Alle 13:25 di oggi, la viabilità a Roma e nel Lazio è stata aggiornata da Astral Infomobilità. La redazione ha comunicato le ultime informazioni sul traffico e le condizioni delle strade nella regione, offrendo dati in tempo reale per gli automobilisti. La piattaforma fornisce aggiornamenti costanti per aiutare gli utenti a pianificare gli spostamenti e evitare eventuali disagi legati a situazioni di traffico o incidenti in zona.
Astral infomobilità Un saluto dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio abbiamo con la A1 Roma Napoli dove si sta in coda per un incidente Colleferro Anagni in direzione Napoli traffico regolare Invece sul raccordo e sulle principali strade della Regione nell'ambito del trasporto pubblico sulla tratta urbana della ferrovia Roma Viterbo dal 8 giugno entra in vigore l'orario e inoltre modifica il servizio per lavori di consolidamento del Ponte Tevere per interventi alla sottostazione Tor di Quinto per 8 giugno al 9 agosto interruzione parziale della tratta Campi Sportivi Grottarossa mentre dal 10 agosto al 23. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026
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