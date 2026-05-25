Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-05-2026 ore 12 | 25

Alle ore 12:25 del 25 maggio 2026, il servizio di informazione sulla viabilità della Regione Lazio segnala problemi di mobilità a Roma. La piattaforma Astral Infomobilità ha pubblicato aggiornamenti sulla situazione del traffico, senza specificare le cause o le aree coinvolte. La comunicazione è disponibile sulla rete di servizi dedicati alla mobilità regionale, che fornisce dati in tempo reale ai cittadini. Al momento, non ci sono dettagli su eventuali interventi o deviazioni.

Astral infomobilità trovati dalla redazione di al mobilità un servizio della regione Lazio abbiamo con la 12 Roma Civitavecchia dove segnaliamo un incidente tra il nodo A12 Civitavecchia Nord in direzione Roma raccordo anulare code a tratti carreggiata esterna tra Appia e diramazione Roma Sud vetrino interno abbiamo code tra Flaminia Salaria rallentamenti tra diramazione Roma cose poi sulla tratto Urbano della A24 tra Portonaccio e la tangenziale verso il centro nell'ambito del trasporto pubblico sulla tratta urbana della ferrovia Roma Viterbo dal 8 giugno entra in vigore l'orario estivo Inoltre modifica il servizio per lavori di.... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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