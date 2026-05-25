Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-05-2026 ore 11 | 25

Alle 11:25 del 25 maggio 2026, il servizio di infomobilità della Regione Lazio segnala variazioni sulla viabilità a Roma. L’aggiornamento è fornito da Astral, l’ente regionale responsabile della gestione del traffico e dei mezzi pubblici. Non sono stati riportati incidenti o chiusure particolari, ma si consiglia di verificare eventuali alterazioni del traffico prima di mettersi in viaggio.

Astral infomobilità trovati dalla redazione di altre l'infomobilità un servizio della regione Lazio abbiamo con la 12 Roma Civitavecchia dove ce ne andiamo un incidente tra il nodo A12 Civitavecchia Nord in direzione Roma raccordo anulare code a tratti carreggiata esterna tra Appia e diramazione Roma Sud vetrino interno abbiamo code tra Flaminia Salaria rallentamenti tra diramazione Roma sud e anche sulla Roma Fiumicino all'altezza della Colombo in direzione raccordo nell'ambito del trasporto pubblico sulla tratta urbana della ferrovia Roma Viterbo dal 8 giugno entra in vigore l'orario estivo Inoltre modificato per lavori di consolidamento... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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