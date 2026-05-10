Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-05-2026 ore 10 | 25
Alle 10:25 di questa mattina, la rete stradale di Roma e del Lazio è stata monitorata da Astral Infomobilità, che ha comunicato aggiornamenti sulla viabilità. La redazione ha diffuso le ultime notizie relative alle condizioni del traffico e alle eventuali criticità nella zona, fornendo agli utenti indicazioni utili per gli spostamenti in tempo reale.
Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura segnaliamo stato rimosso l'incidente avvenuto in precedenza sulla A1 firenze-roma tra Attigliano e Orte il traffico è tornato regolare rimosso Anche l'incidente avvenuto sulla via Pontina tra Spinaceto e via Pratica anche in questo caso la circolazione è tornata regolare ricordiamo che nella giornata di oggi domenica 10 maggio fino alle 22 è in vigore sulle autostrade il divieto di circolazione per i mezzi pesanti con massa complessiva superiore alle 7 tonnellate e mezzo anche se scarichi infine raccomandiamo....🔗 Leggi su Romadailynews.it
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