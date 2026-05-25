Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-05-2026 ore 09 | 40

Da romadailynews.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alle 09:40 del 25 maggio 2026, Astral Infomobilità ha diffuso aggiornamenti sulla viabilità nella regione Lazio. La segnalazione riguarda alcune variazioni nelle condizioni del traffico a Roma, con indicazioni su eventuali rallentamenti o criticità lungo le principali arterie della città. La comunicazione si basa su dati raccolti e aggiornamenti in tempo reale forniti dagli organi di gestione del traffico locale. Non sono stati riportati incidenti o chiusure di strade specifiche al momento.

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Astral infomobilità saluto del trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio abbiamo con il raccordo anulare code a tratti in carreggiata esterna Salaria Nomentana mentre l'interno abbiamo così a tratti tra diramazione Roma nord e Appia code a tratti anche sul tratto Urbano della A24 tra raccordo la tangenziale verso il centro e Cody sulla Roma Fiumicino fa il raccordo via del Cappellaccio a sud della capitale traffico intenso sulla Cristoforo Colombo tra via Wolf Ferrari e via di Malafede verso l'euro e sulla Pontina tra Spinaceto e raccordo anche in questo caso verso l'Eur nell'ambito del trasporto pubblico... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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