Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-05-2026 ore 08 | 40

Da romadailynews.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alle 8:40 del 25 maggio 2026, Astral Infomobilità ha segnalato un aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio. La redazione ha reso noto che il servizio di informazione sul traffico è stato aggiornato, ma non sono stati forniti dettagli specifici sulle condizioni attuali delle strade o eventuali incidenti. La comunicazione riguarda la situazione del traffico regionale e la gestione della mobilità nella zona.

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Astral infomobilità saluto del trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio Proviamo con il raccordo anulare code a tratti in carreggiata esterna Salaria Nomentana mentre l'interno abbiamo così a tratti tra diramazione Roma nord e Appia code a tratti anche sul tratto Urbano della A24 tra raccordo la tangenziale verso il centro e Cody sulla Roma Fiumicino fa il raccordo via del Cappellaccio sempre in entrata verso Roma Colle sulla Flaminia tra il raccordo anulare delle due porte in direzione centro e si sta situazione sulla Salaria un auto in coda tra Monterotondo Scalo Roma Nord in direzione del raccordo. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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