Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-05-2026 ore 07 | 25
Alle 07:25 del 25 maggio 2026, la situazione della viabilità a Roma e nel Lazio è stata aggiornata da Astral infomobilità. La redazione ha diffuso un servizio informativo sulla condizione del traffico e eventuali disagi nella zona. Non sono stati segnalati incidenti o chiusure particolari al momento. Le autorità monitorano costantemente le strade principali e secondarie per segnalare eventuali variazioni nel flusso veicolare.
Astral infomobilità saluto Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con il raccordo anulare prime Code in internet la diramazione Roma sud e iati come poi sul tratto Urbano della A24 tratto cervare la tangenziale verso il centro sempre in entrata verso Roma Colle sulla Flaminia tra il raccordo anulare viene due punti in direzione centro nella stessa situazione ci troviamo sulla via Salaria con auto in code da Monterotondo scalo a la diramazione Roma Nord in direzione del raccordo anulare a sud della capitale invece sulla Pontina code a tratti tra via Strampelli e Castel Romano direzione Roma... 🔗 Leggi su Romadailynews.it
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