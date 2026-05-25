Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-05-2026 ore 07 | 25

Notizia in breve

Alle 07:25 del 25 maggio 2026, la situazione della viabilità a Roma e nel Lazio è stata aggiornata da Astral infomobilità. La redazione ha diffuso un servizio informativo sulla condizione del traffico e eventuali disagi nella zona. Non sono stati segnalati incidenti o chiusure particolari al momento. Le autorità monitorano costantemente le strade principali e secondarie per segnalare eventuali variazioni nel flusso veicolare.