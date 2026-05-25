Viabilità previste modifiche al traffico per lavori in tre strade

Notizia in breve

Sono state annunciate modifiche temporanee al traffico in città a causa di lavori programmati su tre strade. Le variazioni entreranno in vigore nei prossimi giorni e riguarderanno principalmente cambiamenti nelle corsie e nelle direzioni di marcia. Le autorità hanno comunicato che le modifiche saranno in vigore fino al completamento degli interventi. Nessuna informazione è stata fornita sui tempi esatti di chiusura o riapertura.