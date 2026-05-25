Viabilità previste modifiche al traffico per lavori in tre strade
Sono state annunciate modifiche temporanee al traffico in città a causa di lavori programmati su tre strade. Le variazioni entreranno in vigore nei prossimi giorni e riguarderanno principalmente cambiamenti nelle corsie e nelle direzioni di marcia. Le autorità hanno comunicato che le modifiche saranno in vigore fino al completamento degli interventi. Nessuna informazione è stata fornita sui tempi esatti di chiusura o riapertura.
In città sono in programma alcuni interventi che comporteranno modifiche temporanee alla viabilità nei prossimi giorni.Per lavori in un cantiere edile, via Aquileia sarà chiusa al traffico nel tratto davanti al civico 6 nelle giornate di giovedì 28 e venerdì 29 maggio, dalle 8.30 alle 12.30. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Ponte al Pino Firenze, dalle 1.30 del 25 maggio scatta la chiusura al traffico per i lavori di RFI
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