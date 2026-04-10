Lavori sulle fognature in via Andrea Pisano | previste modifiche alla viabilità

Per permettere un intervento urgente sulla rete fognaria, la polizia municipale ha disposto modifiche temporanee alla viabilità in via Andrea Pisano, nel tratto tra il civico 144 e l’intersezione con via Ugone Visconti. I lavori sono stati programmati per garantire l’accesso ai lavori di Acque, e le variazioni alla circolazione resteranno in vigore fino a nuovo avviso. Nessuna informazione è stata fornita sui tempi di completamento dell’intervento.

Per consentire un intervento urgente sulla rete fognaria da parte di Acque, la polizia municipale ha emanato un’ordinanza che dispone modifiche temporanee alla viabilità in via Andrea Pisano, nel tratto compreso tra il civico 144 e l’intersezione con via Ugone Visconti. I lavori, necessari per il. 🔗 Leggi su Pisatoday.it La nuova rotatoria aperta ai veicoli, ora i lavori all’acquedotto: previste ulteriori modifiche alla viabilitàLa messa in sicurezza e la fluidità del traffico all'incrocio tra viale dell’Ecologia e viale Gradara compiono un passo decisivo. Lavori di posa cavi di fibra ottica, previste modifiche alla viabilità per oltre 10 giorniPer lavori di posa cavi di fibra ottica tra le frazioni di Coccanile e Cesta (nel Copparese), da lunedì 9 a venerdì 20 febbraio saranno introdotte...