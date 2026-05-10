I lavori della settimana a Monza | strade chiuse e modifiche alla viabilità

Nella settimana dall’11 al 17 maggio, alcune strade di Monza subiranno variazioni nella viabilità a causa di lavori di rifacimento del manto stradale e dello smontaggio di gru. Questi interventi comporteranno la chiusura di alcune vie e modifiche ai percorsi abituali, con l’obiettivo di consentire il proseguimento delle operazioni senza problemi. La situazione potrebbe causare disagi temporanei per gli automobilisti e i pedoni che si spostano in città.

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