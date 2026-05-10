I lavori della settimana a Monza | strade chiuse e modifiche alla viabilità
Nella settimana dall’11 al 17 maggio, alcune strade di Monza subiranno variazioni nella viabilità a causa di lavori di rifacimento del manto stradale e dello smontaggio di gru. Questi interventi comporteranno la chiusura di alcune vie e modifiche ai percorsi abituali, con l’obiettivo di consentire il proseguimento delle operazioni senza problemi. La situazione potrebbe causare disagi temporanei per gli automobilisti e i pedoni che si spostano in città.
Rifacimento di manto stradale e smontaggio di gru. Sono alcuni dei motivi che porteranno a modifiche alla viabilità in alcune vie cittadine nella settimana dall’11 al 17 maggio. Vediamo quali.Lavori in via MonvisoPer la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria, dalle 9 del 11 maggio alle.🔗 Leggi su Monzatoday.it
Notizie correlate
Lavori in Transpolesana e sulle strade della provincia: le modifiche alla viabilitàDalla prossima settimana, lungo la strada statale 434, prenderanno il via una serie di interventi di manutenzione della segnaletica stradale.
Strade chiuse, bloccate due uscite della tangenziale e divieti di sosta: le modifiche alla viabilità per la “Tuttadritta” a TorinoOltre alle deviazioni di 34 linee di trasporto pubblico locale Gtt, domenica 10 maggio 2026 Torino farà i conti con diverse modifiche alla viabilità...
Argomenti più discussi: Via Iseo: iniziati i lavori per la costruzione della nuova palestra; Monza: via ai lavori per la nuova palestra in via Iseo, pronta in otto mesi; Per il Primo Maggio a Monza sfila il corteo per chiedere un lavoro dignitoso; Pedemontana, caos lavori: Vogliamo trasparenza.