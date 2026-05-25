Via Salaria al via i lavori sul cavalcavia danneggiato | chiusura dal 29 giugno

Da romatoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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I lavori sul cavalcavia di via Salaria, danneggiato in passato, sono iniziati e la strada sarà chiusa al traffico dal 29 giugno. La chiusura riguarda l’area vicino alla motorizzazione civile. L’intervento è finalizzato alla riparazione del ponte. Non sono stati comunicati tempi precisi di completamento, ma si prevede che il cavalcavia tornerà a essere aperto al traffico al termine dei lavori.

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Il cavalcavia di via Salaria, all'altezza della motorizzazione civile, tornerà presto a piena operatività. A cinque anni dal danno causato dal transito di un mezzo pesante, Roma Capitale ha annunciato l'avvio dei lavori di ripristino a partire dalla notte del 29 giugno 2026. L'intervento è a. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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