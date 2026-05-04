Lavori per la Complanarina il cavalcavia dell' Estense chiuderà a transito dal 27 giugno

Dal 27 giugno il cavalcavia dell'Estense, noto come Complanarina, resterà chiuso al traffico per lavori di manutenzione. La data rappresenta la prima certezza per un intervento che coinvolge direttamente la circolazione nel centro di Modena. La chiusura durerà per un periodo ancora da definire, durante il quale saranno realizzati interventi di approfondimento e verifica sulla struttura. La decisione è stata comunicata ufficialmente nelle scorse ore.

Finalmente c'è una data certa per uno degli interventi più attesi e al tempo stesso più critici per la viabilità modenese. I lavori sulla Nuova Estense (Statale 12) che comporteranno la chiusura del cavalcavia sull'autostrada in zona Cantone del Mugnano, inizieranno il 27 giugno e avranno durata.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate Via libera al completamento della Complanarina, il cavalcavia dell'Estense chiuderà in estateIncontro in Comune tra il Sindaco e gli assessori con i tecnici di Autostrade per l'Italia. Torrimpietra, la scuola Il Pagliaccetto chiuderà da fine giugno per lavori strutturaliFiumicino, 2 aprile 2026 – La scuola Il Pagliaccetto di Torrimpietra sarà chiusa a partire dalla fine di giugno per consentire l’esecuzione di lavori...