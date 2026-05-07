Lanciano approva il regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali
Il Comune di Lanciano ha approvato il regolamento per la definizione agevolata delle entrate tributarie e patrimoniali (la cosiddetta 'Rottamazione-quinquies'), in attuazione della legge di bilancio (n.1992025) del Governo nazionale. Mentre per la rottamazione di tributi nazionali, la scadenza.🔗 Leggi su Chietitoday.it
CONSIGLIO COMUNALE del 28 APRILE 2026
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