Lanciano approva il regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali

Da chietitoday.it 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Lanciano ha approvato il regolamento per la definizione agevolata delle entrate tributarie e patrimoniali (la cosiddetta 'Rottamazione-quinquies'), in attuazione della legge di bilancio (n.1992025) del Governo nazionale. Mentre per la rottamazione di tributi nazionali, la scadenza.🔗 Leggi su Chietitoday.it

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